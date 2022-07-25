الزراعة: تراجع أسعار البيض بالبورصة ونواصل طرحه فى المنافذ بسعر مخفض

كتبت أسماء نصار

رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا اليوم في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وستواصل وزارة الزراعة ضخ كميات إضافية من البيض الأبيض والأحمر في كافة منافذها الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار أقل من السوق وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.