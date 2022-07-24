اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 05:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات..تنسيق الجامعات 2022..غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبار القدرات

الأحد، 24 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات..تنسيق الجامعات 2022..غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبار القدرات تنسيق الجامعات
إعداد ـ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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