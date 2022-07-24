حصاد الوزارات..تنسيق الجامعات 2022..غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبار القدرات

الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. اعرف التفاصيل
الزراعة تعلن عن طرح بيض فى منافذها بأسعار مخفضة.. الكرتونة بـ 62 جنيها
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات
التنمية المحلية: 4.4 مليار جنيه اعتمادات المشروعات التنموية المنفذة فى 2022/2023
الصحة توجه رسالة للمصطافين بالشواطئ حول عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل
الصحة تكشف أهداف مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. اعرف التفاصيل
اعتماد جدول الدور الثانى للثانوية الأزهرية.. تبدأ الامتحانات 20 أغسطس
التضامن: أطلقنا حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" للتوعية بمخاطر زواج الأطفال
وزير الزراعة: 100 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن وضخ 35 مليون بيضة يوميا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة