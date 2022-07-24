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الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 يوليه 2022 03:00 م
الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس جدري القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق عبر التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب حتى الآن.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة أو أوروبا حتى مع ارتفاع عدد الحالات.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج.
 
 

الصحة

فيروس جدرى القرود

جدرى القرود



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