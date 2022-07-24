الكهرباء توقع عقدا لإحلال الخطوط الهوائية بأرضية فى مشروع أهالينا 3

كتبت ـ رحمة رمضان

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع تحالف لعدد من الشركات، لمشروع إحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الإسكان الاجتماعى أهالينا 3 بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف اللوط الاول توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع.، 400 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها واللازمة لإحلال جزء من الخط الهوائي (وادي حوف/مترو طرة) بطول 3,6 كم بمنطقة كهرباء القاهرة.

أكدت المهندسة صباح مشالى فى بيان لها اليوم، أن المشروع يهدف إلى إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 3 من الخطوط الهوائية التالية:

الخط الهوائي وادي حوف/مترو طرة جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/المحاجر جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/اسكان الضباط جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

وإحلالها بكابلات ارضية جهد66ك.ف قطاع 1*400 مم2

وأشارت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أنه يتم تمويل المشروع خصما علي المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيها مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 ا شهر من تاريخ استلام الشركة لخطاب أمر الإسناد.