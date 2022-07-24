اليوم السابع
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الصحة توجه رسالة للمصطافين بالشواطئ حول عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 يوليه 2022 03:12 م
الصحة توجه رسالة للمصطافين بالشواطئ حول عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة توجه رسائل للمصطافين
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هاما للمصطافين بتجنب الزحام منعا لعدوى كورونا خاصة على الشواطئ.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا هامة وتحمى من مضاعفات العدوى كما تقلل فرص الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن اللقاح آمن وفعال.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

المصطافين

الشواطئ



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