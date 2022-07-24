الصحة تكشف أهداف مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار ، لافتة إلى أن المبادرة تهدف لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة.

وأشارت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أهمية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، لافتة إلى أن عدم الانتظار للحصول على الخدمة الطبية هو حق المريض.

وعن آلية الحصول على الخدمة الطبية، أوضحت الوزارة أنه إذا كان المريض ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفي حكومي وإذا كان لديه تأمين صحي يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي ويتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في المبادرة: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online.