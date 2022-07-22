حصاد الوزارات.. متحدث الكهرباء: التشغيل التجارى لأول محطة نووية على أرض مصر 2030

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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