اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 05:10 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. متحدث الكهرباء: التشغيل التجارى لأول محطة نووية على أرض مصر 2030

الجمعة، 22 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. متحدث الكهرباء: التشغيل التجارى لأول محطة نووية على أرض مصر 2030 الوزير محمد شاكر ومحطة الضبعة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بالكليات
 
الصحة: ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى
 
متحدث الكهرباء: التشغيل التجارى لأول محطة نووية على أرض مصر 2030
 
الهجرة والإسكان تطلقان المرحلة الأولي من الدورات المؤهلة لسوق العمل
 
التنمية المحلية: تمويل 196 ألف مشروع صغير بقروض 24.4 مليار جنيه
 

 


حصاد الوزارات

وزاره الكهرباء

تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات

وزاره الصحه

الهجره والاسكان

التنميه المحليه

اليوم السابع بلس



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