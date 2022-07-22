الهجرة والإسكان تطلقان المرحلة الأولي من الدورات المؤهلة لسوق العمل

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انطلاق فعاليات تدريب الشباب حرفيًا على المهن التي تحتاجها سوق العمل، ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توعية عدد 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حرفيا للإنتقال لسوق العمل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة انطلاق المرحلة الأولي من التدريبات في 4 محافظات هى: كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، وبني سويف بإجمالي عدد 500 متدرب من الشباب من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات مختلفة، بحسب الحرف المتدرَب عليها، مؤكدة أن التدريبات ستستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

وتابعت مكرم، أنه تم التنسيق مع السيد وزير الإسكان لاستكمال باقي المجموعات التدريبية، حسب المواعيد المحددة، على أن تكون المجموعة الثانية يوم 24-7-2022 (بعدد 8 مجموعات بمحافظات كفر الشيخ - بني سويف - المنيا - اسيوط)، والمجموعة الثالثة يوم 21-8-2022 (بعدد 10 مجموعات بمحافظات( كفر الشيخ - بني سويف - أسيوط)، والمجموعة الرابعة يوم 18-9-2022 (بعدد مجموعة واحدة بمحافظة بني سويف)، على أن يتم استكمال الجزء الثاني من المجموعات التدريبية تباعا، وذلك لاستكمال تدريب 675 متدربًا بالمرحلة الأولى.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عاصم الجزار حرص مؤسسات الدولة على التعاون فيما بينها لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، بجانب دعم الشباب، والعمل على توفير فرص العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تقوم بها الوزارة.

وأوضح الجزار، أن التدريب سيكون على تخصصات حرفية متنوعة، تحتاجها سوق البناء والإنشاءات وهي ( نجارة العمارة، المباني، والدهانات، والسباكة والكهرباء) بواقع 25 دورة في الفترة من 17 يوليو إلى 16 أكتوبر وذلك فى الجزء الأول من المرحلة الأولى من التدريبات، ويتم تنفيذ التدريب بمراكز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، و"الجهاز المركزي للتعمير" بالمحافظات المشار إليها، ومدة البرنامج : 18 يوما للدورة الواحدة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وانطلاقا من حرص الوزارتين علي إتاحة الفرصة لكافة الشباب الراغبين في الإلتحاق بالدورات التدريبية بالمرحلة الأولي أو المراحل اللاحقة، يمكن للراغبين في الإشتراك في الدورات الحرفية بدءا من 21 أغسطس، التوجه للتسجيل بفروع مراكز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، حسب العناوين التالية:

محافظة كفر الشيخ- مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، مدينة كفرالشيخ شارع الاستاد الرياضي محطة مياه الشرب رقم ١ أمام مرور كفرالشيخ

محافظة اسيوط – مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، أول أسيوط - شارع الجيش أمام البنك الاهلي - فرع الجامعة، أسيوط

محافظة بني سويف – مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، مركز تدريب بني سويف الشركة القابضة - كورنيش النيل - بنى سويف.