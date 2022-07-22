اليوم السابع
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خالد عبد الغفار يلتقى وفدًا من ممثلى الصندوق العالمى لمكافحة نقص المناعة المكتسب

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:47 م
خالد عبد الغفار يلتقى وفدًا من ممثلى الصندوق العالمى لمكافحة نقص المناعة المكتسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وليد عبد السلام

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من ممثلى الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لبحث سبل التعاون فى عدد من الملفات الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
 
فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بزيارة الوفد لمصر، والتى يتفقد خلالها عددًا من المراكز الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والدرن، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى على أرض الواقع.
 
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون القائم بين الوزارة والصندوق فى دعم البرامج الوطنية التى تنفذها الوزارة لمكافحة أمراض (الإيدز، والدرن)، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، مضيفًا أن الوزير ناقش مع الوفد التعاون المشترك لدعم الأنشطة لجارى تنفيذها فى مجال مكافحة مرض «الإيدز» وضرورة الاهتمام بتحديث الدراسات الاستراتيجية الخاصة بذلك المرض، حيث أكد الوزير التزام الوزارة فى توسيع التغطية الصحية للحالات المرضية، وكذلك التوسع فى زيادة الفحوصات لاكتشاف الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
 
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من النجاحات التى حققتها مصر فى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» خاصة حملة القضاء على فيروس "سي" واستثمار ذلك النجاح فى مكافحة الأمراض المعدية مثل "الإيدز".
 
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة "الإيدز".

الصحة

السل

الملاريا

الايدز

اخبار مصر



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