هل لديك مشكلة فى النوم.. 4 نصائح هتساعدك بشكل أفضل

كتبت إيناس البنا

النوم ليلاً مهم جدًا للجسم لأنه يمنح الجسم والدماغ وقتًا كافيًا للراحة، وإذا لم يكن الجسم والدماغ مرتاحين بشكل جيد، فقد لا يكون لديهم الطاقة اللازمة للعمل، وعلى المدى الطويل، فإن هذا يؤثر على نوعية الحياة.

النوم الجيد ليلاً لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة بانتظام أو اتباع نمط حياة صحي، ووفقا لموقع " health line" إذا لم تحصل على قسط جيد من النوم، فقد يؤثر ذلك على الأداء السليم للدماغ وقد يؤدي ذلك إلى ذلك ضغط عصبي ومشاكل أخرى، لذلك من المهم أن تحصل على قسط جيد من النوم ليلاً.

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل.

قلل من تعرضك للضوء الأزرق في المساء

عندما تتعرض للضوء الأزرق في المساء والليل، يعتقد جسمك أنه لا يزال نهارًا ويقلل من إنتاج الميلاتونين وهو هرمون يساعدك على النوم، عندما ينتج جسمك كمية أقل من الميلاتونين، فقد يكون من الصعب عليك النوم.

لا تشرب الكافيين في وقت متأخر من النهار أو في المساء

شرب القهوة أو أي مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين يفسد جودة نومك لأنه يحفز جسمك على إنتاج المزيد من الطاقة وهذه الطاقة المتزايدة قد تمنع جسمك من الاسترخاء في الليل والحصول على نوم جيد ليلاً.

حدد جدول زمني للنوم

عندما يكون لديك وقت محدد للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في وقت معين، فهذا يساعد على تحسين جودة نومك، أيضًا عندما يكون لديك جدول زمني محدد وتحصل على نوم جيد، فمن المرجح أن تقلل من التوتر والقلق.

استمر في التحقق من القيلولة التي تأخذها خلال النهار

يمكن أن تؤدي الكميات المتزايدة من القيلولة إلى اضطراب جدول نومك ليلاً، ومع ذلك، يمكن أن تكون القيلولة الصغيرة أثناء النهار مفيدة، لكن القيلولة الطويلة يمكن أن تفسد نومك وقد تكون عائقًا أمام نومك ليلاً.