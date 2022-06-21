لو بتعانى من الأرق.. نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل

كتبت فاطمة خليل

يعانى كثير من الناس من مشكلة الأرق وقلة النوم، ويمكن اتباع نصائح بسيطة قد تساعدك على النوم بشكل أفضل، وفقًا لما أكدته الأبحاث العلمية، بحسب ما ذكر موقع "Health".

نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل