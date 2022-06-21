لو بتعانى من الأرق.. نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل

يعانى كثير من الناس من مشكلة الأرق وقلة النوم، ويمكن اتباع نصائح بسيطة قد تساعدك على النوم بشكل أفضل، وفقًا لما أكدته الأبحاث العلمية، بحسب ما ذكر موقع "Health".
نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل
اتبع هذه النصائح العشر وستتمكن من النوم بشكل أفضل
1. اختر الوسادة المناسبة
يجب أن توفر وسادتك دعمًا للرأس والرقبة والأذن بالإضافة إلى دعم الكتف اختر وسادة ناعمة وداعمة وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة النوم الأمريكية ، فإن استخدام وسادة مريحة يساعد سبعة من كل عشرة أشخاص على النوم مبكرًا والنوم بشكل أفضل.
2. تجنب الكافيين
قد يتسبب استخدام الكافيين في وقت قريب من وقت النوم في الأرق أو يؤثر على نمط نومك إن تناول فنجان قهوة يحتوي على مادة الكافيين قبل النوم ليس فكرة جيدة ويجب تجنبه لأنه يمنع جسمك من الراحة بشكل طبيعي في الليل ويبقيك نشيطًا.
3. تقليل قيلولة النهار
لمنع أخذ قيلولة أثناء النهار أو تقليلها، يجب أن تلتزم بجدول نوم ثابت في الليل قيلولة قصيرة أثناء النهار تجعل النوم ليلًا أمرًا صعبًا. يبدو أن القيلولة المتكررة مرتبطة بالنوم الليلي الخفيف والإرهاق الشديد أثناء النهار ، وفقًا لدراسة أجراها قسم الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا.
4. الروائح
العلاج بالروائح هو استخدام الزيوت الأساسية للأغراض العلاجية، بما في ذلك المساعدة على النوم يمكن استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر والبابونج لتخفيف التوتر وعلاج الأرق.
5. خذ حمامًا قبل النوم
من أسهل الطرق للحصول على نوم هانئ ليلاً هو أخذ حمام ساخن قبل النوم الاستحمام قبل النوم يحسن نوعية النوم ، خاصة عند كبار السن ، وفقًا للمجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي وعلم وظائف الأعضاء المهنية كما أنه يساعدك إذا كنت تواجه مشكلة في النوم.
6. التأمل
يمكن أن يساعدك التنفس المتحكم فيه، والتأمل ، وأنشطة استرخاء العضلات ، والتمدد ، وتقنيات الاسترخاء الأخرى على الاسترخاء كل هذه الأشياء يمكن أن تساعد الناس على الاسترخاء والنوم مرة أخرى إذا استيقظوا في منتصف الليل.
7. تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل
يتوق الناس لتناول الوجبات الخفيفة في الليل، وفقًا لدراسة أجريت في جامعة بريجهام يونج في يوتا بالولايات المتحدة. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين بشأن ما نستهلكه في الليل لأنه يمكن أن يؤثر على نومنا أيضًا ، تناول وجبتك قبل 2-3 ساعات من موعد النوم للسماح لجسمك بهضم الطعام تمامًا.
8. شرب حليب الكركم
للحصول على ليلة نوم جيدة يمكنك شرب حليب الكركم لاحتوائه على الأحماض الأمينية المسببة للنوم والميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورة النوم ، في الحليب يمكن أن يساعد الكركم أيضًا في الحماية من الإجهاد التأكسدي والحرمان من النوم.
9. التركيز على النظام الغذائي
لا تستهلك أطعمة مثل الكربوهيدرات المكررة ، والدقيق الأبيض ، والسكر المكرر ، والأطعمة المعلبة ، لأنها قد تؤدي إلى خلل في السكر ، مما قد يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة ليلاً بدلًا من تناولها ، تناول المزيد من الألياف والأطعمة الغنية بالبروتين قم بزيادة كمية الماء التي تتناولها طوال اليوم لتجنب الشعور بالجوع في الليل.
10. خلق الأجواء المثالية للنوم
تأكد من أن غرفة نومك جاهزة للنوم، الإعدادات المثلى للنوم هي غرفة مظلمة وهادئة وباردة، أيضًا ، حافظ على درجة حرارة الغرفة باردة وارتدِ قناعًا للعين لحجب الضوء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة