لو بتفكرى في الدايت.. اعرفى إزاى تختارى العصائر الصحية

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فعليك إعادة التفكير في المشروبات التي تتناولها، على الرغم أن العصير يمكن أن يكون صحيًا ويوفر بعض الفوائد اللامعة، إلا أنك تريد التأكد من أنك تختار النوع الصحيح ،فقد تكون المشروبات المحلاة بالسكر أو السكر المضاف عاملاً في زيادة السعرات الحرارية مما تسبب في زيادة الوزن والدهون على المدى الطويلة، وفى السطور القادمة سنوضح طريقة اختيار العصائر الصحية وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قالت خبيرة التغذية الأمريكية آمي جودسون ، إنه لا يوجد طعام أو شراب يسبب دهون البطن، ولكن إذا كنت تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاج ، فيمكن أن تساهم على المدى الطويل في زيادة الوزن والدهون في البطن ، قد تكون المشروبات المحلاة بالسكر مثل بعض العصائر عاملاً في زيادة السعرات الحرارية غير الضرورية.

أضافت جودسون: "بدون إدراك ذلك ، يأخذ الكثير من الناس سعرات حرارية مضافة من المشروبات المحلاة بالسكر، في معظم الحالات ، لا تجعلك هذه المشروبات تشعر بالشبع ، مشيرة إلى أن الناس تعتقد أن المشروبات الغازية وعصير الليمون ومشروبات الطاقة هي المشروبات المحلاة بالسكر فقط ، ولكن هناك بعض المشروبات "الصحية" مضاف إليها السكر ".

وأشارت إلى أن هناك بعض العصائر تحتوى على سكريات مضافة وتحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية، موضحة أن المشروبات "البرتقالية" يمكن أن تكون سيئة الخيارات ، فهناك العديد من خيارات مشروبات البرتقال التي تبدو وكأنها عصير برتقال 100٪ ، في حين أنها في الواقع مصنوعة من سكر مضاف ومكونات غير طبيعية.

وأكدت ، أن شرب الكثير من السكريات المضافة يمكن أن يساهم في تراكم الدهون في البطن ، وبعض هذه الأصناف تساهم في القليل جدًا من المغذيات الدقيقة إن وجدت على الإطلاق، أفضل رهان هو التمسك بعصير البرتقال بنسبة 100٪ إذا كنت تريد مشروبًا بطعم البرتقال.

كيف تختار العصير المناسب؟

ابحث عن عصير 100% هذا يعني أن الفاكهة في العصير يجب أن تكون العنصر الأول في قائمة المكونات.

ابحث عن العصائر الخالية من السكريات المضافة.

ابحث عن العصائر الطازجة .

ابحث عن عصير الفاكهة المهروس، هذا يعني أن الفاكهة بأكملها قد تم هرسها أو مزجها ، مما يضيف الألياف .

استهلك حجم الجزء المناسب، الحصة الواحدة من عصير الفاكهة 100% تساوي 6 أونصات (تعتبر هذه حصة فاكهة واحدة).