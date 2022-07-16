كيف تتغلب على عدم القدرة على إنقاص وزنك؟

كتب حسام الشقويرى

تتعدد الأسباب حول عدم قدرتك على انقاص وزنك بالمعدل الطبيعى الذى ترضاه ، ولمعرفة هذه الأسباب يجب الإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بوجبة افطارك وحرق السعرات الحرارية وعمل الغدة الدرقية وكفايتك من النوم ، لكن لا ترفع الراية البيضاء وتوقف نظامك الغذائي ، لاحظ ما إذا كان أحد هذه الأشياء المخادعة يعبث سرًا بآمالك في إنقاص الوزن، حسبما نشر موقع webmd

هل هذا لأنني تخطيت وجبة الإفطار؟

يمكن ان تكون. عندما تأخذ هذه الوجبة الأولى من اليوم ، يمكن أن تعمل ضدك. من المحتمل أن تصبح أكثر جوعًا في وقت لاحق ، لذلك قد تفرط في تناول الطعام، وحاول أن تأكل في غضون ساعة من الاستيقاظ. ويمكن أن تساعدك وجبة الإفطار الغنية بالألياف والمليئة بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول. جرب الجبن القريش بالفواكه أو البيض مع الخبز المحمص من القمح الكامل أو الزبادي اليوناني مع الموز.

هل أتناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم؟

يمكن أن تسبب وجبة في وقت متأخر من الليل مشكلة لخطة فقدان الوزن الخاصة بك . قد يرفع من درجة حرارة جسمك وسكر الدم والأنسولين ، مما يجعل من الصعب عليك حرق الدهون. حاول تناول العشاء قبل 3 ساعات على الأقل من النوم.

احذر من تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء. تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تدرك عندما تقضم أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر. قد تميل أيضًا إلى تناول الأطعمة غير الصحية مثل الآيس كريم أو رقائق البطاطس.

هل هذا لأنني تحت ضغط شديد؟

انه ممكن. يمكن أن يجعلك تصل إلى الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون. يميل جسمك أيضًا إلى تخزين المزيد من الدهون عندما تكون متوترًا.

لتقليل التوتر ، حاول ممارسة الرياضة أو التأمل.

هل بسبب جنسى؟

يمكن أن يحدث فرقًا في كيفية خسارة الوزن. تشير دراسة حديثة إلى أنه من الأسهل على الرجال خسارة أرطال الوزن بسرعة. لكن تميل النساء إلى تحقيق المزيد من النجاح مع الجهود طويلة الأمد.

يمكن أن يختلف أيضًا المكان الذي تفقد فيه الوزن. يفقد الرجال دهون البطن أولاً ، لكن هذه المنطقة يمكن أن تكون أصعب على السيدات.

هل أحرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ من الآخرين؟

ربما تعتمد سرعة حرقها على التمثيل الغذائي الخاص بك - التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على جسمك.

إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا ، فقد تكون جيناتك هي السبب. أو قد لا يكون لديك كتلة عضلية كافية. الأشخاص ذوو الأجسام العضلية الهزيلة يحرقون سعرات حرارية أكثر من الأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من الدهون في الجسم.

أشياء أخرى يمكن أن تؤثر على كيفية حرق السعرات الحرارية:

السن.

يتباطأ التمثيل الغذائي لديك بنسبة 2٪ إلى 8٪ كل عقد. قد يكون ذلك من انخفاض كتلة العضلات.

الأكل القليل جدا. يبدو الأمر غريبًا ، لكن الحقيقة هي أنك إذا تخطيت وجبات الطعام أو اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية بجعلك تحرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ.

تريد زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ؟ ارفع الأوزان لتعزيز كتلة العضلات الخالية من الدهون. وتجنب الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة للغاية.



هل أحصل على قسط كاف من النوم؟

عندما لا تحصل على ZZZ الخاص بك ، يمكن أن يجعل من الصعب فقدان الوزن. قد يتباطأ التمثيل الغذائي لديك ولن تحرق السعرات الحرارية بالسرعة التي تريدها.

قد يكون لديك أيضًا طاقة أقل عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم . هذا يجعل من الصعب ممارسة الرياضة .

عندما تكون متعبًا ، فمن المرجح أن تتخذ خيارات غذائية سيئة ، مثل اختيار الحلويات على الفاكهة. في دراسة حديثة ، تناول الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم حوالي 300 سعر حراري يوميًا أكثر من أولئك الذين حصلوا على قسط أكبر من الراحة.

هل هي جيناتي؟

يمكن. بعض الأجسام تكون أفضل من غيرها في حرق الدهون. إنه شيء ترثه من والديك أو أجدادك.

ليس لديك أي سيطرة على الجينات التي تم نقلها إليك ، لذلك قد تحتاج إلى العمل بجدية أكبر لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

هل تعمل الغدة الدرقية؟

إذا كان النشاط خاملًا ، فقد تكون مصابًا بحالة تسمى قصور الغدة الدرقية . يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن من تراكم الملح والماء في جسمك.

يسمى فرط نشاط الغدة الدرقية بفرط نشاط الغدة الدرقية . يفقد الكثير من الأشخاص وزنهم ، لكن آخرين يكتسبون أرطالًا إضافية لأنه قد يجعلك تشعر بالجوع.

إن كيفية تأثير الغدة الدرقية على التمثيل الغذائي والطاقة والوزن أمر معقد. قد تلعب الهرمونات والبروتينات والمواد الكيميائية الأخرى دورًا أيضًا. استشر طبيبك إذا كنت تعتقد أنها مشكلة.

هل هو بسبب مشكلة في صحتي العامة؟

تجعل الظروف الطبية من الصعب إنقاص حجمها. بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب مشاكل وزنك هي:

اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي

مرض قلبي

الاضطرابات الهرمونية

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي