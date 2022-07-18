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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:33 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تعلن عن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو
 
الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل
 
القومى للمرأة: إطلاق ورشة لتعزيز المهارات بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة
 
جامعة عين شمس تطلق منصة شمس للتغير المناخى بالشراكة مع وزارة الاتصالات
 
الصحة: إجراء تحليل كورونا مجانا بالمطارات والموانئ لـ1165 حاجا
 
هيئة الدواء تحذر من تقطيع وتقسيم أقراص الأدوية.. اعرف التفاصيل
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقيه

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القومى للمراه

عين شمس

جامعه عين شمس



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