حصاد الوزارات.. التعليم تعلن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعلن عن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو
الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل
القومى للمرأة: إطلاق ورشة لتعزيز المهارات بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة
جامعة عين شمس تطلق منصة شمس للتغير المناخى بالشراكة مع وزارة الاتصالات
الصحة: إجراء تحليل كورونا مجانا بالمطارات والموانئ لـ1165 حاجا
هيئة الدواء تحذر من تقطيع وتقسيم أقراص الأدوية.. اعرف التفاصيل
الزراعة: توصيات معهد أمراض النباتات ومركز تغير المناخ لمواجهة مرض لفحة الأرز
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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