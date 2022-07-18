هيئة الدواء تحذر من تقطيع وتقسيم أقراص الأدوية.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية من تقسيم الأقراص الدوائية أو تقطيعها لتناولها على عدة مرات، قائلة: لا تقسم الأقراص أبدًا ما لم تكن مذكورة بالنشرة وما لم يخبرك الطبيب أو الصيدلي بسلامة ذلك الفعل.