هيئة الدواء تحذر من تقطيع وتقسيم أقراص الأدوية.. اعرف التفاصيل

حذرت هيئة الدواء المصرية من تقسيم الأقراص الدوائية أو تقطيعها لتناولها على عدة مرات، قائلة: لا تقسم الأقراص أبدًا ما لم تكن مذكورة بالنشرة وما لم يخبرك الطبيب أو الصيدلي بسلامة ذلك الفعل.
وتابعت هيئة الدواء المصرية فى منشور اليوم: بعض الأدوية يجب ألا تُقسم لأنها قد تكون مغطاة بطبقة خاصة لتصبح طويلة المفعول أو لحماية المعدة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمرضى خارج المؤسسات الصحية، كما توصى هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء.
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