القومى للمرأة: إطلاق ورشة لتعزيز المهارات بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة

كتب محمود راغب

انطلقت اليوم ورشة عمل بعنوان "تعزيز المهارات من أجل النجاح"، حيث تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ المجلس القومي للمرأة ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، "للبرنامج الوطني للمرأة في القيادة".

وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلي أن ورشة العمل تتضمن جلسات تفاعلية تهدف إلى تسهيل المعرفة والمهارات المتعمقة وتعزيز الوعى القيادى لدى المتدربات، علاوة على عرض العديد من الخبرات وفتح باب المناقشات التي من شأنها تحسين مهارات المتدربات ، وأشارت الى حرص المجلس القومي للمرأة على التعاون مع كلا من الاتحاد الأوروبي ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين بإيطاليا للعمل على تطوير وتصميم هذا البرنامج التدريبي الذى يتوافق مع احتياجات التعلم للمتدربات ، مما ينعكس بالإيجاب على تغيير مسار حياتهن المهنية ، مشيدة بجهود المركز في تنفيذ هذا البرنامج المشرف.

فيما توجهت إيناس العيارى مديرة مشروع العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية بالشكر الى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على جهودها الحثيثة في إحداث تقدم في تحقيق رؤية مصر 2030 لاسيما في مجال تمكين المرأة ودعم وصولها لمواقع صنع واتخاذ القرار ، و على التعاون القائم مع المنظمة لتحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال ، مشيدة بما حققته مصر من تقدم هائل فيما يتعلق بوصول المرأة الى مواقع صنع واتخاذ القرار في جميع المجالات، وبالتقدم الملحوظ في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ودخولها الى سوق العمل وبدء مشروعاتهن الخاصة ، مشيرة ان الأمر لا يقتصر على المناطق الحضرية ولكن في المناطق الريفية ايضاً، وهو أمر يدعو للفخر.

ومن جانبها قدمت لويزا غيماريش مديرة برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية عرضا تقديمياً تضمن التعريف بالمركز ، وأنه يتعاون مع المؤسسات المختلفه في جميع انحاء العالم لتقديم خدمات تدريبية للموظفين بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق ، مؤكده على أنه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق بدون منح فرص متساوية للجنسين ، مؤكدة سعادتها بالعمل مع المجلس في ضوء تنفيذ هذا البرنامج ، و بالتقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن .

فيما أعربت مونيكا روسى ريزى مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواةبين الجنسين في مركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية عن سعادتها وفخرها بالتقدم الذي احرزته مصر مؤخراً في مجال وصول المرأة الى المناصب القيادية و مواقع صنع واتخاذ القرار ، مشيرة الى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وفي رفع المهارات و التقنية المعرفية لدى الافراد بهدف اتاحة الفرصة لتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وهو الهدف الاساسي "للبرنامج الوطني للمرأة في القيادة"، وأكدت ان الاشهر الماضية من عمر البرنامج كانت بمثابة رحلة تعليمية مثمرة وتجربة متميزة سواء للمتدربات او للمركز ، وتم خلالها خلق مجتمع من النساء المحترفات المرتبطات مع بعضهن البعض بأهداف وقيم مشتركة .

وعلي مدار ثلاثة أيام، ستتناول الورشة المذكورة العديد من الموضوعات التي تركز علي تطوير وتعزيز المهارات القيادية الداعمة للمساواة بين الجنسين؛ كالاتصال الفعال والتحفيز وحل المشكلات، بهدف دعم المرأة لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تولي المناصب القيادية، هذا بالإضافة إلي اتاحة الفرصة للتعرف على أدوات تطوير الإدارة الذاتية وتبادل الخبرات من خلال تنظيم مسرحيات لسرد القصص الملهمة حول دور المرأة في المناصب القيادية في هذا الصدد.

يذكر أن "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" هو أحد المكونات الأساسية لمشروع " تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، ويهدف هذا البرنامج إلي تعزيز اداء المرأة وتوليها المناصب القيادية، ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. من خلال التركيز على تطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج، والتدريب علي استخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة، وتخطيط السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة. ويستهدف البرنامج بنهايته تدريب عدد (300) سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والاكاديمية بالدولة. هذا وقد بدء البرنامج التدريبي للدفعة الأولي، والتي عددها (150) سيدة، بشهر نوفمبر 2021 ليستمر حتى نهاية شهر يوليو 2022.