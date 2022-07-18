أصدر كل من معهد بحوث أمراض النباتات برئاسة الدكتور أشرف خليل، ومركز معلومات تغير المناخ برئاسة الدكتور محمد علي فهيم، بياناً للإنذار المبكر ضد مرض لفحة الأرز، فى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في متابعة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على محاصيل الموسم الصيفي 2022 وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية " الأرز – الذرة – القطن".

وأوضح البيان، أن استمرار الموجات الحارة الطويلة وزيادة الحرارة عن المعدلات تسبب زيادة كبيرة في إفراز هرمونات "الهدم" مثل الايثيلين وكذلك مضادات الأكسدة بالتالي حرق المادة الجافة المتكونة والمفترض توجهها لبناء أنسجة جديدة، كما أن النباتات التى تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة يحدث بها تغيرات شديدة فى التحولات الغذائية، ويحدث هذا غالباً إذا ما تعـرض النباتات لدرجات حرارة أعلى من الحد الأمثل بحوالى 5 °م، كما أن ضعف النبات سبب زيادة حساسيته للإصابة بالأمراض الفطرية ومنها مرض  لفحة الأرز.