مترو الأنفاق يحذر: 50 جنيها غرامة لعدم ارتداء الكمامة

كتب سيد الخلفاوى

حذرت شركتى إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، المواطنين من ركوب المترو بدون كمامات، وفى حالة عدم ارتداء الكمامة يتعرض الراكب لدفع غرامة فورية 50 جنيها، وذلك وفقا للقرارات الخاصة بتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واصلت إدارة المترو إذاعة رسائل تحذيرية للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمترو تحذر الركاب من غرامة عدن ارتداء الكمامات، وذلك للتصدى للموجة السادسة من فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حفاظآ على سلامة الركاب خلال فترة تواجدهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق .

وطالبت إذاعات المترو الركاب، بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، والتأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا، ولا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط .

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