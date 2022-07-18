الأوقاف تعلن انطلاق الدروس المنهجية بمساجد الجمهورية.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، انطلاق الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، وذلك عقب صلاة المغرب بـ600 مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الدروس المنهجية شهدت حرص جمهور المساجد على حضورها في أول أيام انطلاقها.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عقد دورتين جديدتين رقم (85 ، 86) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق23/7/2022 م وحتى الخميس الموافق 4 /8/ 2022م .

وشددت الوزارة على الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير ، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.