الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات..الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع السبت، 16 يوليه 2022 05:06 م وزارة الصحة - أرشيفية إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: اعرف شكل ورقة الجيولوجيا المتوقعة.. كبسولة مراجعة قبل امتحان الثانوية "فيديو" ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للصف الرابع الابتدائى.. انطلاق الاختبارات غدا الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع شعراوي ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة وزير التنمية المحلية: حملات يومية بمواقف السيارات ومحاسبة من يتجاوز التعريفة تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء غدا مراجعة نهائية على منهج التفاضل.. تدريب كأنك فى لجنة امتحان الثانوية "فيديو" الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 23 ألفا و568 كشفا طبيا للحجاج المصريين كونوا على الموعد.. القمر يقترن بالمشترى الثلاثاء فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح شروط ونظام امتحان القبول بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية لمواجهة كورونا.. الحكومة تحذر المواطنين وتطالبهم باللقاح والكمامة (فيديو) وزير التعليم العالى يبحث سبل تعزيز التعاون مع مُنظمة الإيسيسكو الرى: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وزير الأوقاف يفتتح دورة علماء الهند.. ويؤكد: رسالتنا رسالة سلام للعالم كله الصحة اخبار مصر اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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