اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 05:40 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الأوقاف تبدأ توزيع 50 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تبدأ توزيع 50 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد وزارة الاوقاف - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الأوقاف تبدأ توزيع 50 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد المقبل

الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت الكشف والعلاج لـ2816 حاجا مصريا بمكة والمدينة

التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير

الزراعة تبحث تشجيع تصدير الدواجن ومنتجاتها للسوق الإيفوارى

حصاد أنشطة التعليم العالى خلال شهر يونيو 2022.. فيديوجراف

وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الأسترالية وتدعو للتعاون فى مبادرات مؤتمر المناخ COP27

التعليم العالى: 21 بروتوكولا بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني حول التحول الرقمي

 


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