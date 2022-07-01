وزير الرى يترأس اجتماع لجنة تنظيم الجناح الدولى للمياه فى مؤتمر COP 27

كتبت أسماء نصار

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنظيم الجناح الدولى للمياه، ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP 27، حيث عُقد الاجتماع افتراضيا بتقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة أعضاء اللجنة من "مصر – إنجلترا – ألمانيا – هولندا – طاجيكستان" وممثلى العديد من المنظمات الدولية الراعية لجناح المياه، ومنها منظمة الأغذية والزراعة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولى، ومعهد ستكهولم الدولى للمياه، والمعهد الدولى لإدارة المياه، وغيرها.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال كافة الفعاليات الدولية بدأً من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مروراً بـ "مؤتمر دوشانبى للمياه" والذى عُقد فى مطلع شهر يونيو الجارى، وصولاً لأسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل، و مؤتمر المناخ القادم COP 27 والمزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل، ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

وصرح عبد العاطى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من وزراء المياه العرب والأفارقة للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث من المقرر تنظيم عدد من الأحداث الدولية الهامة مثل الجلسة الثانية رفيعة المستوى لرفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، بالإضافة لعدد من الإجتماعات التحضيرية الخاصة بفاعليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

وأضاف أنه يجرى الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه لإستثمار مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات رفيعة المستوى بالمؤتمر، كما تقود مصر عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذى سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية، حيث تم التنسيق مع الشركاء الدوليين لقيادة تنظيم الجناح، وحشد عدد كبير من المنظمات الدولية التى أبدت إستعدادها للمشاركة فى التنظيم، وحجز مساحة 200 متر مربع داخل المنطقة الرئيسية للمؤتمر، والعمل على وضع التصميم النهائى للجناح، والتنسيق مع كل من منظمة الفاو والمعهد الدولى لإدارة المياه لتولى الرعاية الرئيسية للجناح .

وأشار عبد العاطى إلى أهمية الجناح الدولى للمياه فى ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ بإعتبارها أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية.

وفى إطار مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخى فإنه يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث تم عمل عرض ترويجى للمبادرة بمقر الأمم المتحدة فى بون بألمانيا يوم 15 يونيو ضمن فعاليات "مؤتمر بون للتغيرات المناخية"، حيث تم التباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية.