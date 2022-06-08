روسيا: أوكرانيا لا تملك البنى التحتية اللازمة لصواريخ "بريمستون" البريطانية

كتب أحمد عرفة

أكد السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، أن أوكرانيا لا تملك البنى التحتية اللازمة لصواريخ "بريمستون" البريطانية، لكن نظريا يمكن استخدامها فزاعة لتأجيج الوضع حول أوديسا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال السفير الروسي في لندن إنه بدأت هذه القصة في أبريل الماضى، الرسالة الأولى حول صواريخ بريمستون برزت قبل ذلك، وفي الواقع هذه الأداة ليست قديمة، إنها جديدة تماما، حتى أنها لا تزال قيد الاختبار، ومن غير الواضح تماما على أي منصات ستكون، لأنها، بشكل عام، صواريخ قائمة تتموضع على الشواطئ، ولا توجد مثل هذه المرافق في أوكرانيا.

وتابع السفير الروسي في لندن: "ربما في الواقع من الناحية النظرية، يمكن لأوكرانيا استخدامها في مكان ما فزاعة من الشاطئ، أعني ليس للأغراض السلمية، وليس للمساعدة في إخراج السفن، ولكن بالطبع، ربما لتأجيج الوضع حول أوديسا".