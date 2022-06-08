اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تتهم القوميين الأوكرانيين بالتخطيط لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:36 م
روسيا تتهم القوميين الأوكرانيين بالتخطيط لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع "أزوت" بجمهورية لوجانسك الشعبية.


وأوضحت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/- أن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونتسك، بجمهورية لوجانسك الشعبية، واحتجاز أكثر من ألف شخص من عمال المصنع والسكان المحليين في مبانيه تحت الأرض".


وأضافت أنه "وفقا لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية؛ سيؤدي إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونباس إلى الأمام، مبينة أنهم يخططون لاتهام روسيا في هذه الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائما".


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