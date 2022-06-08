حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب عذر

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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