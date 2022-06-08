اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:03 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب عذر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:06 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب عذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
 
التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب "عذر"
 
التضامن: التعاقد على فنادق مميزة لحجاج الجمعيات فى مكة والمدينة
 
وزير الزراعة: مصر مصنفة من الدول الأولى بالعالم فى كفاءة استخدام المياه
 
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة فى اجتماعها الأسبوعى
 
رئيس الوزراء: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة المصرية
 
وزير الخارجية يستعرض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ
 
الصحة: إطلاق عدة حملات للتوعية بأهمية التطعيمات وتدريب الأطباء
 
التعليم: يجوز لطلاب الثانوية الحل بورقة الأسئلة ونقل الإجابة فى البابل شيت
 
التنمية المحلية: تنفيذ 195.6 ألف مشروع للشباب بقروض 23.8 مليار جنيه.. صور
 

 


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