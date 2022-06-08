الأوقاف تعلن مد باب التقديم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن حتى 30 يونيو

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، مد باب التقديم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم بالمديريات الإقليمية، حتى 30 يونيو الجارى، لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية، وذلك بكافة الضوابط والشروط السابقة في الإعلان.

وقالت الوزارة إن ذلك وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60 % كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها ( 400 جنيه ) عن العام الدراسي، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.