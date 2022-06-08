الرى: إزالة 23 مخالفة على النيل فى 5 محافظات

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية و الرى ، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى "القليوبية - الغربية - المنوفية - المنيا - سوهاج"، حيث تمت إزالة 23 مخالفات ليصل إجمالى ما تمت إزالته 76 ألفا و957 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض محمد عبد العاطى وزير الرى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد، والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

وأوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشراف والمتابعة لشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها نحو 33 ألفا، وأيضًا لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.