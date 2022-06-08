"الشباب والرياضة".. 8 سنوات من الاستثمار فى بناء الإنسان والنهوض بالمنظومة

وحققت الوزارة العديد من الإنجازات خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2022 من تطوير المدن الرياضية ومراكز الشباب بالقري والاهتمام بالمواهب الرياضية.

وخلال هذه السنوات الماضية لم يدخر الرئيس السيسي جهدًا في توجيه وزير الشباب والرياضة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصري.

فقد أولى الرئيس السيسي اهتمامًا واضحًا بالمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وضرورة تحسين البنية التحتية الرياضية وهو ما يؤكد عليه خلال اجتماعاته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

وتضمنت الإنجازات إنشاء عدد كبير من الأندية وتطوير العديد من مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير عدد من المدن الشبابية، ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية.

وتعددت مجالات عمل وزارة الشباب والرياضة لتشمل البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، والبطولات الرياضية، والمشروعات الإنشائية، ومبادرة حياة كريمة.



وتضمنت المحاور والأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة بناء الإنسان المصري، وتحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصرية في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.



"مبادرات الشباب والرياضة"



دشنت الوزارة عددًا من المبادرات برعاية رئيس الجمهورية منها منح ناصر للقيادة الدولية، وأولمبياد الطفل المصري، ومهرجان إبداع مراكز الشباب والجامعات، ريحانة تحت رعاية قرينة الرئيس، وبرامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، وبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرين باختلاف.



وتضمنت هذه الأهداف أيضا حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية عن طريق بث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية، والإدارة الحكومية الرشيدة والحوكمة وشفافية الأداء في مجالي الشباب والرياضة، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.



البرامج الحكومية



وشملت الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة القطاع الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولاً للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الإستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية.



ويبلغ إجمالي أعداد البرامج الحكومية 5503 برامج، وعدد المستفيدين نحو 117,327,648 فرصة مشاركة من النشء والشباب.



وبلغ أعداد البرامج والمستفيدين وفقاً للمحاور الآتية: بناء الإنسان المصري 3126 برنامجًا، 76,293,569 فرصة مشاركة، والنهوض بمستويات التشغيل 666 برنامجًا، 14,769,569 فرصة مشاركة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي 470 برنامجًا، 21,488,550 فرصة مشاركة، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية 1241 برنامجًا، 4,775,788 فرصة مشاركة.



"حياة كريمة"

مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهى تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس السيسي بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات.



فقد وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة في ضوء وضع استراتيجية مشتركة بين الجانبين ترتكز علي تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة في الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة "حياة كريمة" كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير البنية الأساسية لمراكز الشباب.



وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بملف تطوير مراكز الشباب على مستوي جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كافة الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين جنبا إلى جنب وبشأن مجالات عمل وزارة الشباب والرياضة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير 1003 مراكز شباب.



البطولات الرياضية

وبشأن البطولات العالمية (قارية – عالمية – دولية) خلال الفترة من 2014 حتى 2022، فإن إجمالي عدد البطولات ما يقرب من 280 بطولة، وعدد الميداليات ما يزيد عن 3500 ميدالية.

وأبرز البطولات الرياضية، ففي عام 2014 بطولة العالم للإسكواش، وعام 2015 بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، وعام 2016 بطولة كأس العالم لكرة اليد، وعام 2017 بطولة كأس العالم لكرة السلة شباب تحت سن 17 سنة، وعام 2018 البطولة العربية والإفريقية للدراجات، وعام 2019 بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وعام 2021 كأس العالم لكرة اليد، وعام 2022 بطولة كأس العالم للخماسي الحدي.



المشروعات الإنشائية

وأنجزت وزارة الشباب والرياضة على مدار 8 سنوات عددا من المشروعات الإنشائية منها 4050 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابي والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء 253 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 96 حمام سباحة، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاه، وإنشاء وتطوير 14 استاد رياضي، وإنشاء وتطوير 13 ناديًا رياضيًا، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضي، و4 أندية متحدي الإعاقة.