الصحة: إطلاق عدة حملات للتوعية بأهمية التطعيمات وتدريب الأطباء

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية، لإطلاق عدة حملات إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيمات، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة في جميع المنشآت التابعة للوزارة، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محور التوعية في بروتوكول التعاون، يتضمن إطلاق 3 حملات إعلانية في الراديو، وثلاث حملات في التلفزيون، للتوعية بأهمية التطعيمات.

وأشار إلى أن الحملة الإعلانية الأولى تخصص للتوعية بأهمية التطعيمات بوجه عام، بينما تخصص الحملة الثانية للتوعية بأهمية التطعيمات خلال فترة دخول المدارس، مضيفا أن الحملة الثالثة مخصصة للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منه عن طريق التطعيم.

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على تصميم وطباعة مواد تثقيفية، يتم توزيعها خلال الحملات، لتوعية الجمهور بأهمية التطعيمات، إلى جانب استخدام اللوحات الإعلانية التي ينص البروتوكول على استخدامها في 5 محافظات، بالإضافة إلى دعم الحملات الطبية التي تطلقها الوزارة في المحافظات المختلفة، لتعزيز وصول الحملات للمناطق النائية، علاوة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بأهمية التطعيمات.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن المحور الخاص بالتدريب في بروتوكول التعاون، ينص على تنظيم دورات تدريبية للفرق الطبية العاملة في وزارة الصحة والسكان، وتشمل دورة في اقتصاديات الصحة، واقتصاديات الدواء، ودورة لتأهيل الفرق الطبية على اتخاذ القرار في الرعاية الصحية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب الطبي، إن المرحلة الأولى من تدريب الأطباء على اقتصاديات التطعيم بدأت بالفعل، حيث تم تدريب 800 طبيب، وهناك خطط لتوسيع التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي.