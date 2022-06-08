التضامن: التعاقد على فنادق مميزة لحجاج الجمعيات فى مكة والمدينة

كتب مدحت وهبة

تعاقدت المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، من أجل موسم حج ناجح، حيث تقع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم، مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.