نظام كيتو الغذائي.. 5 أطعمة يمكن أن تمنع جسمك من الدخول فى الحالة الكيتونية

كتبت إيناس البنا

نظام الكيتون أو حمية الكيتو هي واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية شعبية التي لجأ إليها المشاهير وعامة الناس لفقدان الوزن، في هذا الروتين، يُطلب من الفرد الامتناع التام عن تناول الكربوهيدرات والحصول على كل السعرات الحرارية من الدهون والبروتينات.

وعندما يتوقف الجسم عن الحصول على الكربوهيدرات - مصدره الرئيسي للطاقة ، فإنه يبدأ في حرق مخازن الدهون في الجسم لإنتاج الطاقة وبالتالي التسبب في فقدان الوزن، وتُعرف هذه العملية باسم الكيتوزيه.

وفقا لموقع " healthline"، عند محاولة إنقاص الوزن باستخدام النظام الغذائي كيتو، يفقد الجسم أولاً كل وزن الماء ثم يبدأ في استخدام الدهون للحصول على الطاقة، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يأكل الناس عن طريق الخطأ بعض الأطعمة معتقدين أنهم يتمتعون بصحة جيدة - ولا يدركون أن عدم توافقهم مع النظام الغذائي يمكن أن يمنع الجسم من الدخول في الحالة الكيتونية. ألقِ نظرة على 5 أطعمة صحية يمكن أن تمنع الجسم من الدخول في الحالة الكيتونية.

الشوفان:

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يعتبر الشوفان أحد الخيارات الصحية. يعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا للكربوهيدرات المعقدة، حيث يستغرق وقتًا لاختراق مجرى الدم على شكل جلوكوز وبالتالي الحد من آلام الجوع، ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات التي يمكن أن تتداخل مع الحالة الكيتونية.

الفواكه:



لسوء الحظ ، فإن الحلويات اللذيذة التي يمكن للناس الاستمتاع بها في نظام غذائي منتظم لفقدان الوزن لا تسير على ما يرام مع الكيتو، يشمل ذلك التفاح والموز والخوخ والأناناس والعنب وحتى التمر، تعتبر الأفوكادو فقط صديقة للكيتو.

الذرة:

على الرغم من محتواها العالي من الألياف ، إلا أن الذرة لا تسير على ما يرام مع نظام كيتو الغذائي، إلى جانب ذلك ، لا يُسمح أيضًا بالبطاطس والبطاطا الحلوة والجزر والبازلاء في الكيتو دايت.

البقوليات:

من الفاصوليا ، الفاصوليا ، العدس ، والفاصوليا السوداء غنية بالألياف ولكن لا ينصح بها في الكيتو، يمكنهم منع جسمك من الدخول في الحالة الكيتونية.

عصائر الفاكهة:

مثل الفواكه، فإن العصائر أيضًا ليست صديقة للكيتو لأنها غنية بالسكر وتفتقر إلى الألياف والبروتينات والدهون.