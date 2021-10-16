لمتبعي الكيتو دايت.. 4 أشياء تجعلك لا تفقد وزنك الزائد

فاطمة ياسر

جميع الحميات الغذائية لها بعض الضوابط والشروط لنجاحها، ويعد النظام الغذائي أو حمية الكيتو من أشهرالأنواع التي يقوم الكثيرون باتباعها للتخلص من الوزن الزائد، فهذه الحمية تعتمد على انخفاض الكربوهيدرات والإكثار من البروتين، وأبتعها بالفعل الكثيرون وحصلوا على صحة أفضل، ونقصان في الوزن.

فيما يلي 4 أشياء قد تدمر جهودك في إنقاص الوزن أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ومنها:

-تناول الكثير من الكربوهيدرات:



لإنقاص الوزن عند اتباع نظام الكيتو ، يجب تقليل الكربوهيدرات ، ولزيادة حرق الدهون في الجسم.

-لا تأكل أطعمة مغذية:



لتحسين فقدان الوزن عند اتباع نظام غذائي الكيتون ، تجنب استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة وبدلاً من ذلك ركز على الوجبات والوجبات الخفيفة التي تحتوي على مكونات طازجة وكاملة.



- تستهلك الكثير من السعرات الحرارية:

عند اتباع أي نظام غذائي، من المهم نقص وتقليل نسبة السعرات الحرارية لتعزيز فقدان الوزن، و يمكن أن يساعدك الحد من أحجام الحصص ، والحد من الوجبات الخفيفة بين الوجبات وزيادة نشاطك على التخلص من الوزن الزائد.

-لديك مشكلة طبية غير مشخصة:



يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية، مثل قصور الغدة الدرقية والاكتئاب، إلى صعوبة إنقاص الوزن، وعليك استشارة طبيبك لاستبعاد وجود مشكلة طبية كامنة إذا كنت تواجه صعوبة خاصة في إنقاص الوزن الزائد.