نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحذير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية.

الحكومة تحذر من رابط إلكترونى يدعو المواطنين للتسجيل للحصول على حج مجانى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وأن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022، مُوضحةً أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة عبر الرابط التالي: "trans.hajj.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

"الوزراء": صدور 161 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا خلال مايو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. العربية للتصنيع: نتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات فى الأسواق العربية والإفريقية أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة، جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 57 دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي. وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات العالمية عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة». إنجازات 8 سنوات بالتعليم العالى فى عهد الرئيس السيسى.. إنشاء 4 جامعات حكومية أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الثمانية الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة، خلال الفترة من 2014 وحتى 2022. التعليم تحدد خطوات الإجابة فى البابل شيت لطلاب الثانوية العامة حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وضوابط تعامل طلاب الثانوية العامة والإجابة فى ورقة البابل شيت بالامتحانات. هيئة السكك الحديدية تمنح تخفيضات 100% لأصحاب بعض الأمراض.. التفاصيل تمنح هيئة السكة الحديد ، تخفيضات على تذاكر القطارات لمرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم تبلغ 100%، حيث تقوم بصرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى) يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر. تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام تستعد المديريات التعليمية، لإعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات التنسيق بالثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام. النقل: ننفذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه أكدت وزارة النقل أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة، وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .

الإسكان تعلن تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على 57 فيلا و 2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية " إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

الرى: المركز القومى لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه ، واستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه. مسلح يطعن 3 أشخاص داخل مستشفى بكاليفورنيا.. والشرطة تحاول ضبط المتهم أعلنت شرطة لوس أنجلوس أن ثلاثة أشخاص تعرضوا إلى عملية طعن فى قسم الطوارئ بمستشفى جنوب الولايات المتحدة فى ولاية كاليفورنيا. أجواء حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

ضبط مستريح الإسكندرية لاستيلائه على 30 مليون جنيه من المواطنين نجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

ياسر إبراهيم بديل حجازى فى تشكيل المنتخب أمام غينيا