اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث طعن بمدينة منهاتن بنيويورك

الإثنين، 30 مايو 2022 09:28 ص
مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث طعن بمدينة منهاتن بنيويورك الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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قتل شخص وأصيب آخر، في حادثة طعن وقعت اليوم في مدينة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن في بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن في صدره في شارع ويست 146 وشارع أمستردام في هاملتون هايتس.

 

وأوضحت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما في المستشفى، وأن الشاب الآخر يتماثل للشفاء.

 

وأضافت الشرطة: "تم اعتقال شخص واحد لاستجوابه".

 


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