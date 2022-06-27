اليوم السابع
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بلاش ترمى صفار البيض.. 4 فوائد صحية مدهشة لتناوله

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:00 ص
بلاش ترمى صفار البيض.. 4 فوائد صحية مدهشة لتناوله صفار البيض
كتبت ميرفت رشاد

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يعني تناول البيض أنك قد تحصل على كمية وافرة من البروتين المضاف إلى نظامك الغذائي، هذا أمر يساعد في إعادة بناء جسمك، ويمكن أن يساعدك في تطوير العضلات، ناهيك عن أن البيض قد يساعدك في الحفاظ على صحة جسمك بشكل عام، مثل فقدان الدهون وتقليل مستويات الالتهاب، وهناك الكثير الذي يمكن القيام به من خلال دمج هذا الطعام الصغير، ومع ذلك، في حين أن البيض ككل يمكن أن يكون رائعًا، يمكن أن يكون لكل من بياض البيض وصفار البيض تأثيرات مختلفة على صحتك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

صحة العين

يحتوي صفار البيض على اللوتين الكيميائي النباتي ، وهو أيضًا ما يعطي الصفار لونًا أصفر رائعًا،  تم ربط اللوتين بصحة العين حيث يمنع التنكس البقعي - سبب فقدان البصر ، والذي قد يحدث مع تقدمك في العمر.

بروتين لبناء العضلات

يحتوي الصفار على ما يقرب من نصف البروتين في البيضة بأكملها، بشكل عام ، البيضة الكاملة غنية بما يقرب من 13٪ بروتين، إذا كنت تأكل بيضة واحدة كبيرة جدًا تتكون من 7 جرامات من البروتين ، فإن 3 جرامات من تلك الجرام تنتمي إلى صفار البيض، البروتين يساعد في مجموعة متنوعة من الوظائف ، بما في ذلك بناء العضلات، لذلك لا تتخلص من صفار البيض الذهبي.

صحة القلب

صفار البيض يوفر أيضًا دهون أوميجا 3 ، والتي ثبت أنها تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الوفاة من أمراض القلب، تم أيضًا ربط بعض دهون أوميغا 3 بإمكانية قتل الخلايا السرطانية وقد تساعد في علاج التهاب المفاصل .

صحة العظام

صفار البيض هو أحد المصادر الغذائية الوحيدة لفيتامين د ، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم - وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة عظامك.
 
 

صفار البيض

صحة القلب

صحة العين



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