مخفوقات البروتين تقلل الشهية وتساعد على إنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

يعد البروتين من أهم الأغذية للجسم، بصرف النظر عن التمثيل الغذائي فهو يساعدك على خسارة دهون الجسم دون خسارة العضلات، مخفوق البروتين وفقا لموقع " thehealthsite " هو طريقة مناسبة لإضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي اليومي.

تعتبر مخفوقات البروتين صحية ولذيذة أكثر من المخفوقات المنزلية المليئة بالسعرات الحرارية، ما عليك سوى الجمع بين مسحوق البروتين مع اختيارك من منتجات الألبان أو الحليب النباتي أو الفاكهة أو الخضار الورقية للحصول على بديل غذائي صحي.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول مخفوقات البروتين وكيف تعمل على قطع الشحم الزائد.

يقلل من الشهية:



أظهرت الدراسات أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين مثل مخفوق البروتين يمكن أن تساعدك على استهلاك 150 سعرًا حراريًا أقل من الوجبات الأخرى، يقول الأطباء إن تناول أكثر من 35 جرامًا من البروتين في اليوم هو الطريقة الأكثر فعالية فقدان الوزن.

يدعم التمثيل الغذائي الصحي:



يصنع مخفوق البروتين بمكونات مختلفة منخفضة السعرات الحرارية والتي عند إضافتها معًا تساهم في إنتاج الطاقة وتحويل العضلات، يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المخفوقة ، جنبًا إلى جنب مع القليل من التمارين ، وخاصة تمارين القلب والأثقال ، إلى زيادة التمثيل الغذائي بشكل كبير.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العضلات بالإضافة إلى فقدان الدهون، لذلك ، يمكن أن يؤدي هذا الخسارة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي هناك حاجة للبروتينات لإعطاء دفعة إضافية.

يساعد على إنقاص الوزن:



مخفوقات البروتين طريقة رائعة لتحسين رحلة إنقاص الوزن بشكل صحي، المخفوقات ، باستخدام مكونات مثل الشوفان والموز والعسل ، إلخ ، تعمل على حرق الدهون.