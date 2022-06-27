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أخبار × 24 ساعة.. لا يجوز لخريجى الآداب ودار العلوم والدراسات التقديم لـ30 ألف معلم

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. لا يجوز لخريجى الآداب ودار العلوم والدراسات التقديم لـ30 ألف معلم طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شعبة المخابز: إنتاج الخبز من البطاطا يوفر للدولة 10 ملايين طن قمح

التعليم: لا يجوز لخريجى الآداب ودار العلوم والدراسات التقديم لـ30 ألف معلم

التعليم تنشر عدد الوظائف المتاحة بكل محافظة للمتقدمين لرياض الأطفال بمسابقة 30 ألف معلم

ضياء رشوان: الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق

الرقابة الصحية: 105 مستشفيات ومراكز معتمدة للمشاركة بمنظومة التأمين الشامل

"التعليم" تحدد شروط وأوراق التقدم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. صور

التموين: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز 3 شهور ونصف.. و4 ملايين طن قمح

وزيرة التخطيط تستعرض مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية

التعليم: لا مجال للواسطة بمسابقة تعيين 30 ألف معلم وسنجرى للمتقدم 5 امتحانات

حسن شحاتة رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر

القابضة للتشييد: خطة لتطوير عشوائيات المقطم بـ32 مليار جنيه

تعاون مصرى أمريكى فى فتح 15 مركزا جامعيا إضافيا لخدمة ذوى الإعاقة فى مصر

محافظ الجيزة يفتتح معرض الملابس والسلع الغذائية بشارع فيصل بتخفيضات 30%

وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان الاحتفال بتوديع الأفواج الأولى من الحجاج

 


التربية والتعليم

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شروط التقدم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

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