محافظ الجيزة يفتتح معرض الملابس والسلع الغذائية بشارع فيصل بتخفيضات 30%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض للسلع الغذائية وملابس العيد والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 30% منذ قليل، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتم إنشاء المعرض بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين والغرفة التجارية بالجيزة، وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل قبل محطة الطالبية بحى بولاق الدكرور.

وتحدث المحافظ مع العارضين خلال جولته بالمعرض لمعرفة نسب التخفيض، وذلك برفقه المهندس محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، وعددًا من قيادات المحافظة.