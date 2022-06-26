شعبة المخابز: إنتاج الخبز من البطاطا يوفر للدولة 10 ملايين طن قمح

كشف أسامة رفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فكرة إضافة البطاطا لرغيف الخبز أمر ما زال محل الدراسة، قائلا: "لن نستطع أن نجزم بشكل تام تطبيق فكرة استخدام البطاطا فى إنتاج الخبز من عدمه، رغم أن إنتاج الخبز من البطاطا سوف يوفر للدولة 10 ملايين طن قمح".

وأضاف أسامة رفاعي، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" مع إنجى القاضى عبر قناة dmc، أن فكرة إضافة البطاطا لرغيف الخبز مطروحة فى الحكومة وهى قيد التجربة حاليا، ولا مانع من استخدام البطاطا فى إنتاج الخبز كما يحدث فى البرازيل التى تستخدمها.

وأوضح أسامة رفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، أن ثقافة المصريين تعتمد على 90% على رغيف الخبز، وإذا لم يتقبل المواطن فكرة إنتاج الخبز من البطاطا سيتم إلغاء الفكرة، مردفا: "مصر لديها فائض من البطاطا لدرجة أنه يتم تقديمه كعلف للحيوانات، ومع تقبل المواطن فكرة إنتاج البطاطا للخبز سيتم تطبيق الفكرة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".