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الرقابة الصحية: 105 مستشفيات ومراكز معتمدة للمشاركة بمنظومة التأمين الشامل

الأحد، 26 يونيو 2022 09:17 م
الرقابة الصحية: 105 مستشفيات ومراكز معتمدة للمشاركة بمنظومة التأمين الشامل أشرف إسماعيل
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة لديها 105 مستشفيات ومراكز معتمدة للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه جارى حاليا اعتماد المعايير الخاصة بتقييم المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية، لافتا إلى اعتماد المعايير العالمية فى المستشفيات من أهم أدوار الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل. 

وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: "نرحب بكل أنواع المنشآت الطبية للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للمعايير المحددة من هيئة الاعتماد والرقابة، مشيرا إلى أن منظومة المستشفيات الخضراء تستهدف التقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة من النفايات الطبية.

 


الاعتماد والرقابه الصحيه

التامين الصحي الشامل

الصحه النفسيه



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