التموين: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز 3 شهور ونصف.. و4 ملايين طن قمح

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك اكتفاء ذاتى 3 أشهر ونصف من الأرز، كما أن القمح لدينا منه 4 ملايين طن وهو مخزون استراتيجى لنهاية عام 2022، وهناك 180 ألف طن قمح سيأتون من الهند قريبا.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المخزون الاستراتيجى للزيت 6 أشهر، وهناك 1000 طن زيت نستخدمه شهريا، وكذلك هناك اكتفاء ذاتى من السكر.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن ملف الأمن الغذائى الملف الأهم للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن هناك 6 آلاف رأس ماشية خلال فى مصر خلال فترة عيد الأضحى جاهزين للذبح، وأسعار اللحوم 115 جنيها للحوم الطازجة والضانى 130 جنيها، و85 جنيها لحوم برازيلية، ومستمرون بالشوادر بعد عيد الأضحى.