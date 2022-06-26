التعليم تنشر عدد الوظائف المتاحة بكل محافظة للمتقدمين لرياض الأطفال بمسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأعداد والوظائف المقرر الاعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظات المختلفة، ففى محافظة القاهرة 1572 وظيفة والشرقية 1477 والبحيرة 1419 وقنا 1387والقليوبية 1005 والدقهلية 958 وسوهاج 906 والجيزة 882 وكفر الشيخ 624، وفى المنوفية 581 والأقصر 574 وأسوان 529 والإسكندرية 473 والمنيا 379 وبورسعيد 354 وأسيوط 342 والسويس 328 وبنى سويف 309 ومطروح 182 والبحر الأحمر 181 والفيوم 149 والغربية 136 ودمياط 113 والإسماعيلية 98 وشمال سيناء 80 وجنوب سيناء 77 والوادى الجديد 72.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بالنسبة لرياض الأطفال ومعلم الفصل، والأوراق المطلوبة.

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجارى، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتى ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

أكد الدكتور طارق شوقى إن المسابقة تأتى تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوى فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

وعن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، ذكر الوزير أن السيد الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية فى ضوء البيانات التى أرسلتها الوزارة له، وتم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار فى مشروع الموازنة العامة للدولة، والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويًا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم.