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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحى الشامل - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم تسمح لطلاب الثانوية باستخدام الساعات والآلات الحاسبة غير المبرمجة

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وزيرة البيئة: كافة وسائل الانتقال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة

نائب رئيس إندونيسيا: شيخ الأزهر يحمل فكرًا مستنيرًا قائمًا على قبول الآخر

وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسى لبحث أوجه التعاون فى البحث العلمى

الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل للمنتفعين

 


الصحه

وزير التعليم

حياه كريمه

جامعه الازهر

الزراعه

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