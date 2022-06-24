أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل

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التعليم تسمح لطلاب الثانوية باستخدام الساعات والآلات الحاسبة غير المبرمجة

الصحة: تفعيل برنامج إلكترونى خاص بقواعد بيانات مرضى الإيدز

وزيرة البيئة: كافة وسائل الانتقال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة

نائب رئيس إندونيسيا: شيخ الأزهر يحمل فكرًا مستنيرًا قائمًا على قبول الآخر

وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسى لبحث أوجه التعاون فى البحث العلمى

الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل للمنتفعين