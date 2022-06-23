جامعة الأزهر تنفى بدء القبول بمدارس التمريض وتحذر من الشائعات

كتب لؤى على

نفت جامعة الأزهر ما تردد حول بدء القبول بمدارس التمريض بجامعة الأزهر، وأوضحت أن مدة الدراسة بمدارس التمريض خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وهي تتبع قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، نافيا تبعيتها لأي جهة أخرى غير جامعة الأزهر.

كما أوضحت أن القبول بمدارس التمريض يحكمه ضوابط يتم الإعلان عنها في الموعد المحدد كل عام.

وأضافت أن القبول بمدارس التمريض التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط يكون وفق ضوابط منها الحصول على الحد الأدنى للقبول بمدرسة التمريض والذي يختلف كل عام عن سابقه في ضوء ضوابط حاكمة لذلك، وأن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام 2022 م.

وطالبت جامعة الأزهر المواطنين بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن أي أخبار تتعلق بهذا الأمر يتم نشرها عبر صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، نظرا لتبعية هذه المدارس لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر فقط لا غير.