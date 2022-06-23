التعليم تسمح لطلاب الثانوية باستخدام الساعات والآلات الحاسبة غير المبرمجة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى ضوء الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على السادة رؤساء اللجان من خلال مراكز توزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة بما يلى..

- التأكد من وصول كتيب المفاهيم والملحق الخاص باللغة الثانية (الألمانية، الإسبانية، الإيطالية) ومادة الكيمياء لمقرات لجان السير يوم السبت 25/6/2022.

- ممنوع منعًا باتًا وضع أى أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التى قام الطالب بتسليمها.

- مراعاة عدم الاستعانة بعمال "الخدمات المعاونة" من المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الندب المحلى.

- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف السلفة المخصصة للجان السير.

- التأكيد على كتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه فى المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة واسم الطالب، ورقم جلوسه و"نسخة (كود) الاختبار" الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة الإجابة (البابل شيت).

- يُكتب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.

- التأكيد على أن "نسخة (كود) الاختبار" المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم "نسخة (كود) الاختبار" الذى قام الطالب بكتابته على ورقة الإجابة (البابل شيت) و التي سيقوم بتسليمها بعد نهاية الزمن المخصص للإجابة.

- مراعاة الدقة في توزيع كراسات الامتحان وأوراق الاجابة (المترجمة) الخاصة بطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي إلا على طلاب مدارس اللغات فقط حسب اللجان الفرعية المسكن بها طلاب اللغات.

- قد يختلف لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى بشرط صحة طريقة التوزيع الموجودة في محضر فتح كيس كراسات الامتحان.

- يتم تظريف ورقة الإجابة (البابل شيت) في المظاريف المخصصة لذلك (100 ورقة) بكل مظروف ومعهم استمارات الغياب في نفس الترتيب طبقًا لتسلسل أرقام الجلوس ويتم تظريف كراسات الأسئلة كل (50 كراسة) بمظروف مستقل طبقًا لتسلسل أرقام الجلوس أيضًا.

- مراعاة الدقة أثناء توزيع أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج التعليمي حيث إن لهم امتحانات خاصة لكل فئة ومدون بياناتهم على المظاريف الخاصة بهم ويتم تظريفها بعد انتهاء الوقت المخصص للإجابة بمظاريف مستقلة.

- حث الطلاب على الدخول لمقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف يسمح بممارسة الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

- يسمح للطلاب باستخدام الساعات والآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.

- يسمح بتشغيل المراوح باللجان والموجودة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية، والسماح بالاستعانة بمراوح رأسية (استاند) بحيث توضع بمكان مناسب يتم الاستفادة منها لجميع الطلاب الموجودين باللجنة الفرعية.

ووجه الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي فرد من غير المنتدبين للعمل باللجنة أثناء عقد الامتحان، والتأكيد على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لجميع السادة المنتدبين، والتنبيه مشددًا على السادة رؤساء مراكز توزيع الكراسات الامتحانية وأوراق الإجابة بتسليم الصناديق لمقر اللجنة قبل بدء الزمن المخصص للامتحان بوقت يسمح باتخاذ إجراءات فتح الصندوق وتوزيع مظاريف الأسئلة وأوراق الإجابة على اللجان الفرعية.