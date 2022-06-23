الصحة: فحص 3 ملايين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بكورونا منذ بداية الجائحة

كتب وليد عبد السلام

قالت الإدارة المركزية للمعامل ب وزارة الصحة أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون بين الإدارة العامة للحد من الإعاقة والهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة المركزية للمعامل في البرنامج القومي للكشف المبكر لأمراض قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتونيوريا للأطفال حديثي الولادة بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت تم إدراج اختبار جديد للبرنامج القومي للكشف المبكر عن مسببات الإعاقة في الأطفال حديثي الولادة بجانب الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وهو اختبار الكشف عن مرض فينيل كيتونيوريا (Phenylketonuria – PKU ) لجميع مواليد الجمهورية ليصبح إجمالي عدد الاختبارات حوالى 5 ملايين اختبار سنويا.

وتابعت: تم إنشاء معمل التمثيل الغذائي لعمل الإختبارات التأكيدية وإختبارات المتابعة الخاصة بمرض فينيل كيتونيوريا للأطفال حديثى الولادة لجميع مواليد الجمهورية وفقا للبرنامج القومى.

وأشارت إلى أنع تم توسع المعمل لعمل تحاليل الكشف عن الأمراض الوراثية في التمثيل الغذائي Extended Metabolic Screening وإستخدام جهاز الجين إكسبرت Genexpert للتشخيص السريع للدرن وتحديد الحالات المقاومة للعلاج وتوفير جهاز LCD ARRAY لتصنيف ميكروب الدرن بشكل دقيق وعمل الخريطة الجينية للميكروب بمصر.

وتابعت: تم توفير جهاز Quantiferon Gold لإجراء التحليل الخاص بالدرن الخفي والتنسيق مع البرنامج القومي للدرن لإدراجه ضمن خطة العلاج على المستوى القومي والتوسع في مجالات التشخيص البكتريولوجي لضمان سلامة المياه من الميكروبات الممرضة ضمن خطط التطوير بالمعامل المركزية.

ولفتت إلي أن تم التوسع في مجالات التشخيص الهرموني والعقاقير والسموم بالأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية ووضع الخطط التنسيقية والتنفيذية لمبادرة وزارة الصحة لفحص الملوثات بعينات مياه النيل ومياه الشرب.

وخلال خلال جائحة فيروس كورونا تم تجهيز أول معمل في مصر بقسم الفيروسات لإجراء تحالي، وتجهيز أول معمل بمستشفى العزل بالنجيلة بمطروح لتحاليل الكورونا للمصريين العائدين من مدينة ووهان بالصين في بداية الأزمة الوبائية بالعالم COVID – 19

وتم فحص 3 مليون عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بالكورونا منذ بداية الجائحة.

كما تم إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لإكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس الكورونا الوافدة الى البلاد وربط المعامل المركزية بوزارة الصحة بجميع أجهزة المعامل بالمحافظات على برنامج إلكترونى موحد وتم إضافة أكثر من 78 جهاز PCR جديد وتوزيع أكتر من 100 جهاز سريع لفحص الكورونا (ID NOW) فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحى.