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الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل للمنتفعين

الخميس، 23 يونيو 2022 06:59 م
الصحة: تقديم 6.5 مليون خدمة من التأمين الصحى الشامل للمنتفعين التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الهيئة العامة للرعاية الصحية قامت الهيئة بتقديم 6 ملايين و500 ألف من الخدمات الطبية منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية.
 
وقالت وزارة الصحة: بلغ عدد العمليات الجراحية 82.436 وقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير 801, 3 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجالات المختلفة سواء الصحية أو الإدارية.
 
وبالنسبة للتأمين الصحى القديم تم تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات بتكلفة 841 مليونا و935 ألفا و578 جنيها.

الصحة

التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل



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