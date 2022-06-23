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وزيرة البيئة: كافة وسائل الانتقال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة

الخميس، 23 يونيو 2022 09:15 م
وزيرة البيئة: كافة وسائل الانتقال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة وزيرة البيئة - أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التعاون بين كل المؤسسات تتم على قدم وساق لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، فتجربة مصر فى تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ Cop27 إلى مدينة خضراء نموذج حقيقى للربط بين التنوع البيولوجى والتصدى لآثار تغير المناخ.
 
وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة،  إن الأمم المتحدة ستقوم بعمل بث مباشر على كافة منصاتها للمؤتمر والذى سيتيح للجميع متابعته بسهولة ويعد تنشيط للسياحة بمصر وكذلك أنوه على أن كافة وسائل الانتقال خلال قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة فأتوبيسات المؤتمر ستكون بالكهرباء والغاز.
 
أوضحت وزيرة البيئة، إن الشركات الراعية للمؤتمر بشرم الشيخ بتوصية من الأمم المتحدة، ولا بد أن يكونوا أعلنوا صفر انبعاثات وبذلك يكون مسموح لها بالرعاية لمؤتمر المناخ.

وزيرة البيئة

قمة المناخ

شرم الشيخ

البيئة

cop27



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