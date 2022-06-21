اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:18 م
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حصاد الوزارات.. التعليم: ضبط ساعة إلكترونية مع طالب استخدمها لنشر أسئلة الثانوية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: ضبط ساعة إلكترونية مع طالب استخدمها لنشر أسئلة الثانوية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
التعليم: ضبط ساعة إلكترونية لطالب استخدمها لنشر أسئلة بامتحان الثانوية العامة
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