حصاد الوزارات.. التعليم: ضبط ساعة إلكترونية مع طالب استخدمها لنشر أسئلة الثانوية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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