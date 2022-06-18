اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 05:32 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة الجمعة

السبت، 18 يونيو 2022 05:04 م
حصاد الوزارات.. مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة الجمعة الحج - أرشيفية
إعداد ــ على عبد الرحمن

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
 
 
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